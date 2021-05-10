Французские военные написали открытое письмо властям об «угрозе гражданской войны» и «падении» республики

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10 мая 2021, 07:33 Источник: Valeurs actuelles

флаг Франции, фото: pixabay.com

Французское издание опубликовало открытое письмо действующих военных в адрес местных властей, в котором они выразили поддержку обращению отставных коллег, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов.

«Наши старшие товарищи - бойцы, заслуживающие уважения. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь ваши приказам о ведении войны … К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране, они оплакивают ее очевидное падение», - говорится в материале.

Авторы отметили, что не так давно стали профессиональными военными, но их задача - сообщить правду из любви к своей стране.

«Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», - добавили военнослужащие.

При этом они не исключают того, что во Франции сейчас «назревает гражданская война». Военные призывают жителей страны начать действовать, поскольку речь идет о «выживании страны».

Открытое письмо поддержали более 45 тысяч человек. Однако начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что 20 генералов в запасе, подписавших первое обращение к властям, могут отстранить от службы.

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