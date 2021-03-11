Абхазская оппозиция призывает президента республики уйти в отставку

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11 марта 2021, 15:00 Источник: ТАСС

Аслан Бжания. Фото: сайт президента РА

Оппозиционная организация ветеранов грузино-абхазской войны «Аруаа» предложила президенту Абхазии Аслану Бжании уйти в отставку.

По словам представителей оппозиции, «череда ошибок власти привела не только к энергетическому, но и политическому кризису в стране». Главной ошибкой Бжании названо то, что, приехав 9 января прошлого года, он возглавил переворот.

Председатель «Аруаа» Тимур Гулиа отметил, что в свое время Бжания и партия «Амцахара» считали, что бывший президент Рауль Хаджимба пришел к власти в 2014 году через переворот, и не могли это простить.

Ранее сообщалось, что в Абхазии 1 февраля начал работать штаб в поддержку Путина.