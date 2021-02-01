В Абхазии 1 февраля начал работать штаб в поддержку Путина
1 февраля 2021, 20:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
1 февраля в Сухуме заработал общественный штаб в поддержку президента РФ Владимира Путина
Штаб располагается в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В общественный штаб вошли активисты различных общественных организаций.
Сообщается, что по итогам первого заседания штаба было решено открыть общественную приемную, и принято обращение к гражданам Абхазии и российским соотечественникам в Абхазии с предложением поддержать инициативу создания общественного движения в поддержку Владимира Путина.
В обращении, в частности, подчеркивается, что российский президент - гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии.
Ранее сообщалось, что власти Абхазии отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика.
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