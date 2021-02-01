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В Абхазии 1 февраля начал работать штаб в поддержку Путина

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Абхазии 1 февраля начал работать штаб в поддержку Путина
Президент Абхазии Аслан Бжания и президент РФ Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

1 февраля в Сухуме заработал общественный штаб в поддержку президента РФ Владимира Путина

Штаб располагается в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В общественный штаб вошли активисты различных общественных организаций.

Сообщается, что по итогам первого заседания штаба было решено открыть общественную приемную, и принято обращение к гражданам Абхазии и российским соотечественникам в Абхазии с предложением поддержать инициативу создания общественного движения в поддержку Владимира Путина.

В обращении, в частности, подчеркивается, что российский президент -  гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии.

Ранее сообщалось, что власти Абхазии отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика.

ДВа

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