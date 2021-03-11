Лукашенко сменил руководителей СК Белоруссии, Генштаба и МЧС

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11 марта 2021, 14:38 Источник: БелТА

Фото: Александр Лукашенко, Alex Halada/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых руководителей Следственного комитета, Генштаба вооруженных сил страны и МЧС, а также провел кадровые изменения в руководстве Минобороны, Государственном таможенном комитете и управлении делами президента.

Так, новым председателем СК Белоруссии был назначен Дмитрий Гора, начальником Генштаба вооруженных сил страны - Виктор Гулевич, главой МЧС - Вадим Синявский.

«Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда», - обратился он к руководителям силовых структур.

Лукашенко отметил, что бывший заместитель генерального прокурора Гора и экс-глава УВД Гродненского облисполкома Синявский на своей прежней работе тоже не отдыхали и хорошо знают ситуацию в стране.