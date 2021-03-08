Президент Белоруссии - последний диктатор Европы, считает госсекретарь США Энтони Блинкен

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8 марта 2021, 19:51

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира назвал белорусского лидера Александра Лукашенко последним диктатором Европы.

Блинкен открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. По словам Блинкена, Колесникова рискует по сей день, поскольку находится в белорусской тюрьме. США продолжат настаивать на «безусловном» освобождении Колесниковой, а также всех политических заключенных в Белоруссии, отметил американский чиновник. Он заявил, что Колесникова "мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы".

Вашингтон продолжит добиваться её освобождения, а также всех политических заключённых в Белоруссии.

Ранее Лукашенко предложил тем, кто найдет его «дворец», тут же в нем поселиться