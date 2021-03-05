Лукашенко предложил тем, кто найдет его «дворец», тут же в нем поселиться

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5 марта 2021, 17:17

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с коллективом завода "Мотовело" рассказал, что у него есть только небольшой материнский дом в деревне. Все остальное имущество принадлежит государству.

"Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", - предложил Лукашенко. Он добавил, что,будучи президентом четверть века, не заработал миллиардов, иначе уже был бы "исполосован налево-направо".

Ранее Тихановская заявила, что ее визит в Швейцарию связан с планами найти там активы Лукашенко.