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Лукашенко предложил тем, кто найдет его «дворец», тут же в нем поселиться

, 17:17

Лукашенко предложил тем, кто найдет его «дворец», тут же в нем поселиться
Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с коллективом завода "Мотовело" рассказал, что у него есть только небольшой материнский дом в деревне. Все остальное имущество принадлежит государству.

"Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", - предложил Лукашенко. Он добавил, что,будучи президентом четверть века, не заработал миллиардов, иначе уже был бы "исполосован налево-направо".

Ранее Тихановская заявила, что ее визит в Швейцарию связан с планами найти там активы Лукашенко.

НС

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