Тихановская заявила, что ее визит в Швейцарию связан с планами найти там активы Лукашенко

Аргументы Недели → В мире 13+

4 марта 2021, 20:48 Источник: Дождь

Светлана Тихановская, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть активы в Швейцарии, которые были частично заморожены. Визит Тихановской в Швейцарию запланирован с 7 по 10 марта.

Свою уверенность в том, что у Лукашенко и его семьи есть активы в этой стране, Тихановская объяснила так: «Диктаторы часто предпочитают прятать свои деньги в Швейцарии».

Ранее Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной.