Тихановская уверена: Лукашенко уйдет с поста президента весной
28 февраля 2021, 18:29
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной.
"Ужесточение санкций против режима Лукашенко со стороны ЕС позволит ослабить его. Давление от ЕС, думаю, будет усиливаться с каждым днём. И в какой-то момент для Лукашенко оно станет слишком сильным", - заявила Тихановская для Bild.
"В этом году падет режим Лукашенко. Думаю, весной его не будет. Мы считаем, что давление на режим внутри страны сыграет свою роль", — рассказала она в интервью.
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