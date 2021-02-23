Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко гарантии безопасности

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23 февраля 2021, 22:21

Светлана Тихановская, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова обеспечить главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он покинет пост.

Тихановская описала это как "маленький домик с охраной личной". Также она заявила, что надеется на возобновление протестного движения в Белоруссии весной. "Поменялась картинка, поменялась форма, но протестные движения, настроения никуда не ушли", – сказала Тихановская.

Ранее Тихановская назвала европейские санкции против Белоруссии «насмешкой» .