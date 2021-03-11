В столице Молдавии закончились койки для больных коронавирусом

В Молдавии не исключают введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Татьяна Затык. По ее словам, в Кишиневе закончились места для больных.
Она отметила, что ежедневно регистрируется большое количество случаев заражения COVID-19. Кроме того, болезнь протекает более сложно, чем раньше, а длительность лечения также значительно увеличилась. Выросла и смертность, и показатели зараженности среди молодежи.
«В кишиневских больницах мест нет, больных из Кишинева уже возят в ближайшие районные центры. Медицинский персонал истощен, системы работает на пределе и едва справляется», - сказала Затык.
Ранее сообщалось, что Южная Осетия сделала запрос на получение российской вакцины «Спутник V».
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