В столице Молдавии закончились койки для больных коронавирусом

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11 марта 2021, 13:27 Источник: Интерфакс

Скорая помощь. Фото: Pixabay

В Молдавии не исключают введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Татьяна Затык. По ее словам, в Кишиневе закончились места для больных.

Она отметила, что ежедневно регистрируется большое количество случаев заражения COVID-19. Кроме того, болезнь протекает более сложно, чем раньше, а длительность лечения также значительно увеличилась. Выросла и смертность, и показатели зараженности среди молодежи.

«В кишиневских больницах мест нет, больных из Кишинева уже возят в ближайшие районные центры. Медицинский персонал истощен, системы работает на пределе и едва справляется», - сказала Затык.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия сделала запрос на получение российской вакцины «Спутник V».