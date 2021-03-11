Южная Осетия сделала запрос на получение российской вакцины «Спутник V»

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11 марта 2021, 09:26 Источник: eadaily.com

Фото: сайт Минздрава РФ

Министерство здравоохранения Южной Осетии запросило у России вакцину «Спутник V».

Об этом заявил и.о. министра здравоохранения республики Георгий Тотчиев. Он также выразил надежду, что вопрос с поставкой препарата в республику будет решен в течение двух-трех недель.

В настоящее время в Южной Осетии ждут ответа от соответствующих структур России. Тотчиев отметил, что республика запросила 1,5 тыс. доз вакцины. Для хранения препарата есть все необходимые условия.

Ранее сообщалось, что в Иране производство вакцины «Спутник V» планируют запустить в марте.