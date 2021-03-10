В Иране производство вакцины «Спутник V» планируют запустить в марте

Производство вакцины «Спутник V» будет запущено на территории Ирана до 21 марта.
По словам официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киануша Джаханпура, совместное производство российской вакцины будет запущено до конца текущего года, что по иранскому календарю соответствует 20 или 21 марта.
Чиновник также добавил, что в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить вакцину на рынок.
Ранее сообщалось, что Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.