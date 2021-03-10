ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Иране производство вакцины «Спутник V» планируют запустить в марте

, 16:00 Источник: РИА Новости

В Иране производство вакцины «Спутник V» планируют запустить в марте
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Производство вакцины «Спутник V» будет запущено на территории Ирана до 21 марта.

По словам официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киануша Джаханпура, совместное производство российской вакцины будет запущено до конца текущего года, что по иранскому календарю соответствует 20 или 21 марта.

Чиновник также добавил, что в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить вакцину на рынок.

Ранее сообщалось, что Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта.

ДВа

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью