В Иране производство вакцины «Спутник V» планируют запустить в марте

Аргументы Недели → В мире 13+

10 марта 2021, 16:00 Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Производство вакцины «Спутник V» будет запущено на территории Ирана до 21 марта.

По словам официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киануша Джаханпура, совместное производство российской вакцины будет запущено до конца текущего года, что по иранскому календарю соответствует 20 или 21 марта.

Чиновник также добавил, что в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить вакцину на рынок.

Ранее сообщалось, что Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта.