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8 марта 2021, 11:35 Источник: БелТА

вакцина, фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко сообщил, что промышленное производство вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в стране в конце марта.

«26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т. д. И с 30 - 31 марта мы уже начнём производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объёмы», - пояснил он.

Чередниченко отметил, что главной целью на данный момент является насыщение белорусского рынка препаратом и вакцинация жителей республики. По его словам, Минск готов поставлять «Спутник V» за рубеж, когда появится возможность для экспорта. Он утонил, что это предусмотрено договором.