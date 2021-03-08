Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко сообщил, что промышленное производство вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в стране в конце марта.
«26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т. д. И с 30 - 31 марта мы уже начнём производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объёмы», - пояснил он.
Чередниченко отметил, что главной целью на данный момент является насыщение белорусского рынка препаратом и вакцинация жителей республики. По его словам, Минск готов поставлять «Спутник V» за рубеж, когда появится возможность для экспорта. Он утонил, что это предусмотрено договором.
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