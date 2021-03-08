ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта

, 11:35 Источник: БелТА

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта
вакцина, фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко сообщил, что промышленное производство вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в стране в конце марта.

«26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т. д. И с 30 - 31 марта мы уже начнём производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объёмы», - пояснил он.

Чередниченко отметил, что главной целью на данный момент является насыщение белорусского рынка препаратом и вакцинация жителей республики. По его словам, Минск готов поставлять «Спутник V» за рубеж, когда появится возможность для экспорта. Он утонил, что это предусмотрено договором.

БА

В мире

Журналист Андрей Медведев предрек разгром ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

Журналист Андрей Медведев предрек разгром ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

Российский журналист Андрей Медведев спрогнозировал разгром Вооруженных сил Украины в случае их наступления на непризнанные ДНР и ЛНР. Соответствующий пост Медведев разместил в своем Telegram.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью