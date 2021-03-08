Пушков о критике вакцины «Спутник V» со стороны главы МИД Словакии: «Решил имитировать Дмитрия Кулебу»

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8 марта 2021, 10:47

Алексей Пушков , фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Словакии Ивана Корчока о том, что российская вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» - «инструмент гибридной войны».

«Глава МИД Словакии решил имитировать Дмитрия Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны. Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», - высказал сенатор.

Пушков назвал модель поведения некоторых восточноевропейских политиков «удивительной». По его словам, в Восточной Европе выросло «поколение без собственных мыслей», которые строят свою карьеру на том, что воспроизводят «пустые штампы».

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал заявления некоторых политиков страны в отношении закупки вакцины «Спутник V», в том числе слова «гибридной войны». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций отменить поставки препарата сразу тишина. Гробовая», - заявил он.