Премьер Словакии резко ответил на критику вакцины «Спутник V» со стороны местных политиков

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6 марта 2021, 07:52

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Игорь Матович прокомментировал критические заявления некоторых политиков страны в отношении закупки российской вакцины «Спутник V», в том числе слова вице-премьеров о реорганизацию правительства.

Матович сообщил, что производители российской вакцины готовы отменить договор о поставках вакцины в республику без каких-либо санкций, если «Спутник V» в Словакии является предметом такой ненависти. Однако в ответ на официальное предложение РФ со стороны политиков последовала «гробовая тишина».

«… вот уж было крика, когда в страну прибыл препарат. "Гибридная война", "Геополитической оружие России", "Матович, холуй Путина!", всевозможный бред о позоре для нас … А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций вернуть … сразу тишина. Гробовая», - высказал он.

Премьер отметил, что вакцина назад в Москву не полетит и будет сохранять жизни в Словакии, где она крайне необходима. По его словам, он никогда не позволил бы вернуть «Спутник V», поскольку не хочет быть «убийцей». При этом заверил местных жителей, что республика является «крепкой составной частью Евросоюза».

«Тем не менее, мы не можем отвергнуть охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России … Я не убийца», - заключил политик.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что он пообещал в обмен на препарат "Закарпатскую Украину". Однако позже извинился перед Киевом.