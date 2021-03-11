Если начнут бомбить Донбасс, Зеленский не успеет добежать до самолёта

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11 марта 2021, 12:40

Похоже, что украинский президент-клоун планирует «красиво уйти» под звуки войны на востоке.



На Донбассе очередное обострение обстановки, инспирированное киевским режимом. Причём объективных причин для него не было уже давно. На линии боевого соприкосновения сторон было весьма тихо. Но где-то полмесяца назад начались обстрелы, и пошло по нарастающей. Сейчас ходят слухи, да и разведка республик это утверждает, что «укры» готовят наступление.



Правильно будет сказать, что обострение началось в Киеве. После памятных заседаний СНБО Украины, на которых было решено закрыть оппозиционные телеканалы Медведчука, были приняты решения и по Донбассу. Примерно в это же время

украинцы начали там постреливать – сначала осторожно, а потом всё более нагло. Основные «горячие точки» находятся на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Счёт убитых у сторон идёт уже на десятки, раненых ещё больше.

В частности, украинские «волонтёры» сообщают, что в госпитали поступает очень

много раненых. В том числе с тяжёлыми ранениями и ампутациями.



Даже представители ОБСЕ фиксируют поступление в прифронтовую зону тяжёлого вооружения и техники, которые должны быть, по соглашениям, отведены. Причём беспилотные вертолёты австрийского производства S-100, которые применяет миссия ОБСЕ, украинцы пытаются подавлять помехами. Они явно не дают им попасть в районы, где прячется техника.



Военное обострение на Донбассе, которое позволит США оказать давление на

распустившихся европейских сателлитов, на газопровод «Северный поток – 2» и на

Россию, сейчас выглядит для киевских вполне логичным решением. То есть война

может быть идеей самого Киева. Однако возможно, американцы сами приказали устроить обострение на Донбассе с какой-то нужной им целью. При этом, скорее всего, киевским сателлитам «дали гарантии» невмешательства России. Примерно такие же, как и Саакашвили в своё время. Мол, Россия не влезет или не успеет – и всё будет отлично. Есть, правда, вариант, что в Вашингтоне просто решили избавиться от Украины. Совсем. Ресурс токсичный, толку с него мало, а вони и мороки – много.



Киевскому руководству нужно крепко подумать, стоит ли «уходить красиво».

Совсем не факт, что удастся добежать до самолёта в Борисполе. Даже если из Вашингтона очень настаивают на обострении. Они-то настаивают, да только никак

не помогут.



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