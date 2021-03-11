Глава Киргизии прибыл в Ташкент с официальным визитом

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11 марта 2021, 11:28 Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт Кремля

Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Ташкент, где у него запланирована встреча с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиевым.

Вместе с Жапаровым в Узбекистан прилетели восемь министров.

В офицаильном сообщении говорится, что главы государств «обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия».

У Жапарова также запланированы встречи с руководителями обеих палат узбекского парламента, а также с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Кроме того, президент Киргизии примет участие в киргизско-узбекском бизнес-форуме.

Ранее Жапаров заявил об отсутствии альтернативы сотрудничеству Киргизии и России.