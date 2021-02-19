Жапаров заявил об отсутствии альтернативы сотрудничеству Киргизии и России

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19 февраля 2021, 18:10 Источник: РИА Новости

Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров отвел сотрудничеству с Россией особое место во внешне политики Киргизии.

По его словам, курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Он также выразил убеждение, что укреплению такого сотрудничества нет альтернативы.

«В истории взаимоотношений кыргызского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения», - отметил киргизский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии посетит Россию 24-25 февраля.