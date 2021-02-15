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Президент Киргизии посетит Россию 24-25 февраля

, 13:32 Источник: ТАСС

Президент Киргизии посетит Россию 24-25 февраля
Садыр Жапаров, фото: wikipedia.org

СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что президент Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Россию в ближайшее время. Отмечается, что глава республики был избран народным голосованием 10 января.

«Визит президента ожидается 24-25 февраля», - пояснил собеседник.

По его словам, это будет первый зарубежный визит нового президента. Жапаров был избран президентом Киргизии на досрочных выборах, набрав 79,2% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления на инаугурации Жапаров взял ответственность за будущее Киргизии и обещал обеспечить верховенство закона. Он считает, что республика должна выстраивать новые отношения с США, европейскими и азиатскими государствами.

БА

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