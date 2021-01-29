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Инаугурация президента Киргизии прошла на фоне арестов

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Инаугурация президента Киргизии прошла на фоне арестов

Новым президентом Киргизии стал Садыр Жапаров. В своём первом выступлении он взял ответственность за будущее государства и обещал обеспечить верховенство закона.

Жапаров считает, что Киргизия должна выстраивать новые отношения с США, европейскими и азиатскими государствами. Новый лидер сделал отдельный акцент на тяжёлом экономическом положении своего государства.

На инаугурации нового президента присутствовали бывшие чиновники, премьер-министры. В отношении некоторых высокопоставленных лиц возбуждены уголовные дела. Под арест попал экс-премьер Мухамедкалый Абылгазиев. Его обвиняют в незаконном увеличении своих активов. Также аресту подвергся бывший руководитель ГКНБ Абдиль Сегизбаев. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Киргизы требуют возбудить уголовное дело в отношении экс-президента Сооронбая Жээнбекова. В своё время он приказал силовикам разогнать демонстрантов, которые отстаивали свои права. Помимо этого Жээнбеков должен явиться в суд по делу Дуйшенбека Зилалиева. Бывший премьер оказался замешан в крупном коррупционном преступлении. В 2017 году у Зилалиева обнаружили огромную сумму денег, которые предназначались для поддержки Жээнбекова на выборах.

ПВ

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