В Белоруссии Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям

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11 марта 2021, 11:25 Источник: РИА Новости

флаг Белоруссии, фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

В Белоруссии предъявили окончательное обвинение Сергею Тихановскому, мужу бывшего кандидата на пост президента республики, лидера оппозиции Светланы Тихоновской. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним лиц», - пояснили в ведомстве.

В отношении Тихановского возбуждены уголовные дела по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Сергея Тихановского задержали еще до голосования в Белоруссии. Лидером оппозиции стала его жена Светлана, которая проиграла на выборах президента страны, уступив победу Александру Лукашенко. Тогда начались протестные акции.