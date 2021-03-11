Госдеп США готов выделить почти миллион долларов, чтобы защитить права трудящихся Армении

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11 марта 2021, 10:32

Фото: pixabay.com

Госдепартамент США планирует выделить 900 тыс. долларов на укрепление прав трудящихся в Армении.

В частности, речь идёт об обеспечении прав армян на забастовки, заключение коллективных договоров, а также о повышении роли профсоюзов.

Как отмечается в документе, жители Армении в недостаточной степени осведомлены о своих трудовых правах. Кроме того, немногое им известно и о том, какое значение в вопросе защиты этих прав имеют профсоюзы, сообщает RT.

Курировать ход инициативы будет бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда, где считают, что «в настоящее время служащие учреждённых в Армении организаций нуждаются в проведении институциональных реформ в сфере занятости, а также в том, чтобы об их правах чаще напоминали правительству и работодателям».

Заявку на участие в конкурсе на получение гранта могут американские и иностранные коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, международные организации и учреждения высшего образования.

Ранее сообщалось, что Госдеп США решил нанять куратора для армянских правоохранителей.