Госдеп США решил нанять куратора для армянских правоохранителей
25 февраля 2021, 09:12
Госдепартамент США планирует нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении.
Куратору уже утвердили должность старшего стратегического советника по вопросам правоохранительной деятельности. Он будет консультировать правоохранительные органы Армении по вопросам реформирования, тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, а также организовывать и принимать участие в тренингах для полицейских, сообщает RT.
В контракте подчеркивается, что куратор должен «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединённых Штатов», а также предоставлять Вашингтону анализ развития правоохранительного сектора Армении.
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