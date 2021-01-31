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31 января 2021, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

США профинансируют развитие украинских СМИ и будут обучать журналистов. Госдепартамент США намерен выделить до 350 тысяч долларов на поддержку независимых медиаорганизаций, которые могли бы посодействовать развитию малых и региональных средств массовой информации (СМИ) на Украине.

Отдел по связям с общественностью посольства США на Украине открывает приём заявок от украинских медиаорганизаций на реализацию программы повышения журналистских стандартов, этики, а также развития потенциала небольших, особенно региональных, СМИ посредством профессионального обучения.

В рамках образовательных мероприятий подрядчики будут заниматься развитием «высококачественной и заслуживающей доверия журналистики», содействием созданию «инновационного контента» местными СМИ, повышением уровня медиаграмотности украинских журналистов, - передает RT.