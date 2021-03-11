В Австралии проведут антимонопольное расследование в отношении Google

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11 марта 2021, 09:54 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Австралийская госкомиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) начала проверку влияния опций предустановленного программного обеспечения Google на конкуренцию на рынке поисковых интернет-сервисов страны.

В заявлении регулятора говорится, что производители поставляют персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны с предустановленной операционной системой и веб-браузером, который делает встроенную службу поиска используемой по умолчанию.

«Браузеры Google Chrome и Apple Safari, предустановленные почти на всех устройствах, по умолчанию делают службу поиска Google основной для 95% устройств, что «может привести к снижению конкуренции и лишает потребителей выбора при предоставлении данных услуг».

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