В Австралии проведут антимонопольное расследование в отношении Google

Австралийская госкомиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) начала проверку влияния опций предустановленного программного обеспечения Google на конкуренцию на рынке поисковых интернет-сервисов страны.
В заявлении регулятора говорится, что производители поставляют персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны с предустановленной операционной системой и веб-браузером, который делает встроенную службу поиска используемой по умолчанию.
«Браузеры Google Chrome и Apple Safari, предустановленные почти на всех устройствах, по умолчанию делают службу поиска Google основной для 95% устройств, что «может привести к снижению конкуренции и лишает потребителей выбора при предоставлении данных услуг».
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