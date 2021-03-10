В Кремле объяснили меры по первичному замедлению скорости работы Twitter

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10 марта 2021, 13:37 Источник: ТАСС

смартфон, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора по первичному замедлению скорости работы интернет-сервиса Twitter.

«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет … Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, - конечно, это вполне обоснованно», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что пользователи должны иметь доступ ко всем мировым ресурсам в Интернете – это основная цель. По его словам, «надзорная функция заключается в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории РФ».