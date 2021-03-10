Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter

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10 марта 2021, 10:42

смартфон, фото: pixels.com

Роскомнадзор с целью защиты пользователей и принуждения Twitter к исполнению законодательства на территории России принял меры по первичному замедлению скорости работы интернет-сервиса.

«… с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», - говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор отметил, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий малолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. При этом неизменными остаются в интернет-сервисе 3168 материалов, запрещенного характера.