Акции Twitter упали в цене на фондовой бирже в Нью-Йорке

Акции Twitter упали на торгах на фондовой бирже в Нью-Йорке почти на 3% после первоначального роста в среду утром.
Ряд экспертов связывают это с решением Роскомнадзора о начале «первичного замедления» скорости работы соцсети в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент.
Согласно данным торговой площадки, через два часа после открытия торгов цена акции достигла 65,69 долларов при уровне закрытия во вторник вечером 67,56 долларов. Однако утром их стоимость достигала 69,46 долларов.
При этом индекс электронной биржи Nasdaq, отражающий положение дел на рынке высокотехнологичных компаний, на открытии также вырос более чем на 1%, но затем снизился до прежнего уровня.
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