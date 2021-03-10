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МИД Мексики поблагодарил Путина за вторую партию вакцины «Спутник V»

, 22:48 Источник: РИА Новости

МИД Мексики поблагодарил Путина за вторую партию вакцины «Спутник V»
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

В Мексику прибыла вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Он отметил, что это второй компонент вакцины к тем, что уже были применены.

«Выражаем благодарность Российской Федерации и президенту Владимиру Путину за поддержку!» - написал глава мексиканского внешнеполитического ведомства в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент Чехии готов увольнять чиновников, препятствующих закупкам «Спутника V».

ДВа

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