Земан готов увольнять чиновников, препятствующих закупкам «Спутника V»

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10 марта 2021, 19:44 Источник: eadaily.com

Милош Земан. Фото: сайт Кремля

Президент Чехии Милош Земан считает, что для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в ЕМА, необходимо отправить в отставку министра здравоохранения и директора Госинститута по контролю за лекарственными.

По словам чешского лидера, эти чиновники чинят препятствия закупкам российской вакцины, в связи с чем президент Чехии видит единственное решение проблемы в их отставке.

Кроме этого, Земан сообщил, что намерен поднять вопрос об отставке на ближайшем совещании с премьер-министром республики Андреем Бабишем, который наделен полномочиями принимать такие решения.

Ранее сообщалось, что президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V».