Земан готов увольнять чиновников, препятствующих закупкам «Спутника V»

Президент Чехии Милош Земан считает, что для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в ЕМА, необходимо отправить в отставку министра здравоохранения и директора Госинститута по контролю за лекарственными.
По словам чешского лидера, эти чиновники чинят препятствия закупкам российской вакцины, в связи с чем президент Чехии видит единственное решение проблемы в их отставке.
Кроме этого, Земан сообщил, что намерен поднять вопрос об отставке на ближайшем совещании с премьер-министром республики Андреем Бабишем, который наделен полномочиями принимать такие решения.
Ранее сообщалось, что президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V».
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