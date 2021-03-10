Британский штамм коронавируса «шагает» по Турции

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10 марта 2021, 22:31

Турция, фото: pixabay.com

Более 41 тысячи случаев заболевания британским штаммом COVID-19 диагностировано в Турции. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения турецкой республики Фахреттин Коджа.

Британский штамм обнаружен в 76 провинциях, в 9 провинциях выявлен 61 случай заражения южноафриканским штаммом, в одной провинции - случай заражения калифорнийско-нью-йоркским штаммом и еще один случай заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом говорится в сообщении главы Минздрава в соцсети.

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