Профессор Бутенко рассказал, в каком случае не будет всплеска заболеваемости коронавирусом

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10 марта 2021, 20:18 Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Уровень заболеваемости по-прежнему зависит от самих людей. Так считает вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

По словам эксперта, если россияне будут самостоятельно соблюдать меры профилактики и защиты - не будет всплеска. Но если сознательности окажется недостаточно, это может привести к новому витку эпидемии.

«Ситуацию нужно держать под контролем. Необходимо проводить тщательный анализ заболеваемости. Чуть начнется более неблагополучная ситуация – меры будет необходимо ужесточать. По-моему, такой политики власть и придерживается», - отметил вирусолог.

Что касается вакцинации, то, по мнению ученого, темпы не особо впечатляющие, и тенденция к снижению заболеваемости связана, на мой взгляд, с приобретением естественного коллективного иммунитета.

«Тем не менее, снижение идет, и когда оно достигнет уровня 400−500 случаев по мегаполису и четырех тысяч по России – это уже будет очень хорошая ситуация. Повторю: все зависит от соблюдения людьми мер индивидуальной защиты и профилактики», - резюмировал эксперт.

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