Польша ответила Белоруссии высылкой дипломата

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10 марта 2021, 20:37

флаг Польши, фото: pixabay.com

Власти Польши объявили персоной нон грата белорусского дипломата в ответ на действия МИД Белоруссии, который предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.

Ранее консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном т.н. "дню проклятых солдат". Мероприятие прошло с участием представителей, связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

"В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве". – написал замглавы польского МИД Марчин Пшидач в Twitter.

"Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения.