ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Польша ответила Белоруссии высылкой дипломата

, 20:37

Польша ответила Белоруссии высылкой дипломата
флаг Польши, фото: pixabay.com

Власти Польши объявили персоной нон грата белорусского дипломата в ответ на действия МИД Белоруссии, который предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.

Ранее консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном т.н. "дню проклятых солдат". Мероприятие прошло с участием представителей, связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

"В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве". – написал замглавы польского МИД Марчин Пшидач в Twitter.

"Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения.

НС

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью