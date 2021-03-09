МИД Белоруссии высылает консула Польши в Бресте Ежи Тимофеюка
9 марта 2021, 22:50Источник:
ТАСС
В МИД Беларуси объявили о высылке консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Белорусское внешнеполитическое ведомство предложило польскому дипломату покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях.
Ежи Тимофеюк 28 февраля в Бресте принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном т.н. "дню проклятых солдат". Мероприятие прошло с участием представителей, связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций. Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский во вторник, 9 марта, был вызван в МИД". Польскому дипломату "был заявлен решительный протест". Войцеховскому была вручена нота, в которой Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь.
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