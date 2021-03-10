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Знаменитый стадион «Маракана» будет носить имя Пеле

, 18:20 Источник: РБК

Знаменитый стадион «Маракана» будет носить имя Пеле
Стадион «Маракана». Фото: Pixabay

Крупнейший стадион Бразилии «Маракана» будет переименован в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

Соответствующее решение принял законодательный орган штата Рио-де-Жанейро. Арена будет называться стадион «Эдсон Арантес ду Насимемету – король Пеле». Решение законодателей вступит в силу после одобрения губернатора.

Один из руководителей проекта по переименованию стадиона заявил, что это дань уважения человеку, которого знают во всем мире.

«Человеку, который принес неоценимую пользу бразильскому футболу и стране в целом», ­– сказал он.

Ранее сообщалось, что 80-летний король футбола сделал прививку от коронавируса.

ДВа

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