80-летний король футбола сделал прививку от коронавируса

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3 марта 2021, 09:12 Источник: ТАСС

Пеле. Фото: Инстаграм Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле во вторник вакцинировался от коронавируса.

Этот день Пеле назвал незабываемым и поделился фото в своем аккаунте в Инстаграм.

Легендарный футболист призвал своих подписчиков не забывать, что пандемия продолжается и напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены.

«Это пройдет, если мы будем думать о ближних и помогать друг другу», - заявил король мирового футбола.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду не стала вакцинироваться препаратом AstraZeneca.