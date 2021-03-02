Санду не стала вакцинироваться препаратом AstraZeneca

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2 марта 2021, 18:06 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду отказалась вакцинироваться AstraZeneca из партии, которую предоставила Румыния.

Глава государства отметила, что «пока она в этом не видит необходимости». Ранее Санду обещала на собственном примере доказать преимущество европейских препаратов по отношению к российскому «Спутнику V».

Сообщается, что желающие воспользоваться российским лекарством смогут сделать это лишь в частных клиниках, когда оно туда поступит. В молдавских медцентрах будут только три вакцины, утвержденные ВОЗ: Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Ранее Санду заявила о надуманности конфликта в Приднестровье.