Санду не стала вакцинироваться препаратом AstraZeneca

Президент Молдавии Майя Санду отказалась вакцинироваться AstraZeneca из партии, которую предоставила Румыния.
Глава государства отметила, что «пока она в этом не видит необходимости». Ранее Санду обещала на собственном примере доказать преимущество европейских препаратов по отношению к российскому «Спутнику V».
Сообщается, что желающие воспользоваться российским лекарством смогут сделать это лишь в частных клиниках, когда оно туда поступит. В молдавских медцентрах будут только три вакцины, утвержденные ВОЗ: Moderna, Pfizer и AstraZeneca.
Ранее Санду заявила о надуманности конфликта в Приднестровье.
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