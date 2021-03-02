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Санду заявила о надуманности конфликта в Приднестровье

, 16:51 Источник: eadaily.com

Санду заявила о надуманности конфликта в Приднестровье
Майя Санду. Фото: Инстаграм Майи Санду

Президент Молдавии Майя Санду назвала причиной случившегося в Приднестровье «региональную коррупцию».

Об этом молдавский лидер заявила на мероприятии, посвященном Дню памяти погибших при наведении «конституционного порядка» в Приднестровье.

По ее словам, конфликт с Приднестровьем до сих пор выгоден тем, кто на нем зарабатывает и поэтому искусственно поддерживается, а у простых граждан на обеих берегах Днестра между собой противоречий нет.

«Мы все жертвы региональной коррупции, которая использует этот конфликт для обогащения за счет контрабанды, хищений и незаконного оборота товаров», – заявила Санду.

Ранее Санду заявила, что Молдавия не может получить вакцину из-за своего несовершенного правосудия.

ДВа

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