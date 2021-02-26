Санду заявила, что Молдавия не может получить вакцину из-за своего несовершенного правосудия

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26 февраля 2021, 16:23 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что отсутствие вакцины от коронавируса в республике связано с отсутствием соглашения с производителями.

По ее словам, представители Pfizer и Moderna не доверяют молдавской юстиции и поэтому не решаются подписывать контракты с Кишиневом.

По тем же причинам, утверждает молдавский лидер, пока откладываются поставки антиковидных препаратов, которые РМ должна была получить через платформу COVAX.

В настоящее время Молдавия осталась единственной страной Европы, в которой до сих пор не началась вакцинация против коронавируса.

Ранее сообщалось, что Санду велела не пускать на заседание Совбеза председателя парламентской комиссии по безопасности.