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Санду велела не пускать на заседание Совбеза председателя парламентской комиссии по безопасности

, 15:09 Источник: eadaily.com

Санду велела не пускать на заседание Совбеза председателя парламентской комиссии по безопасности
Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду собрала заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), но попали на него не все.

В частности, президентская охрана не пустила председателя парламентской комиссии по безопасности Сергея Сырбу, который несколько дней назад позволил себе критику в адрес председателя Совбеза, заявив, что глава государства смешивает институциональную работу с политической борьбой.

По словам парламентария, охрана заявила ему, что «он не в списке», хотя, согласно закону, председатель парламентской комиссии по безопасности входит в совет. В президентской администрации инцидент не прокомментировали.

Ранее Санду обвинила некоторых членов Совбеза в коррумпированности страны.

ДВа

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