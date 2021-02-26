Санду велела не пускать на заседание Совбеза председателя парламентской комиссии по безопасности

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26 февраля 2021, 15:09 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду собрала заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), но попали на него не все.

В частности, президентская охрана не пустила председателя парламентской комиссии по безопасности Сергея Сырбу, который несколько дней назад позволил себе критику в адрес председателя Совбеза, заявив, что глава государства смешивает институциональную работу с политической борьбой.

По словам парламентария, охрана заявила ему, что «он не в списке», хотя, согласно закону, председатель парламентской комиссии по безопасности входит в совет. В президентской администрации инцидент не прокомментировали.

Ранее Санду обвинила некоторых членов Совбеза в коррумпированности страны.