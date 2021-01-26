Санду обвинила некоторых членов Совбеза в коррумпированности страны

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26 января 2021, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду открыла работу Высшего совета безопасности страны со слов «мы самая коррумпированная страна в регионе» и в этом виноваты «некоторые здесь присутствующие».

По ее словам, в работе Совбеза примут участие не все, кто раньше в нем состоял, поскольку у главы государства «есть некоторые сомнения в честности некоторых членов ВСБ».

Санду добавила, что последние 30 лет граждан Молдавии «грабят воры, связанные с политикой и правосудием», и предупредила, что в ВСБ каждое учреждение расскажет о своих действиях или инициативах и ответит за это.

Ране экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал новый состав Совбеза Молдавии угрозой госбезопасности.