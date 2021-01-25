Додон назвал новый состав Совбеза Молдавии угрозой госбезопасности
25 января 2021, 20:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал новый состав Высшего совета безопасности (ВСБ), сформированный указом главы государства Майи Санду, «прямой угрозой национальным интересам и госбезопасности».
Как заявил Додон, у него вызывает недоумение решение Санду включит в ВСБ «сомнительных лиц» – членов своего политформирования, их парламентских партнеров и неправительственных организаций с зарубежным финансированием.
«Считаю нужным напомнить президенту Молдавии, что члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности Республики Молдавия», – заявил Додон.
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