Додон назвал новый состав Совбеза Молдавии угрозой госбезопасности

Аргументы Недели → В мире 13+

25 января 2021, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал новый состав Высшего совета безопасности (ВСБ), сформированный указом главы государства Майи Санду, «прямой угрозой национальным интересам и госбезопасности».

Как заявил Додон, у него вызывает недоумение решение Санду включит в ВСБ «сомнительных лиц» – членов своего политформирования, их парламентских партнеров и неправительственных организаций с зарубежным финансированием.

«Считаю нужным напомнить президенту Молдавии, что члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности Республики Молдавия», – заявил Додон.