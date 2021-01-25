Санду ввела в состав Совбеза Молдавии представителей организаций, аффилированых с фондом Сороса

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25 января 2021, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о создании Высшего совета безопасности (ВСБ) и о проведении первого заседания в новом составе, которое состоится на следующий день.

Состав ВСБ был расширен представителями неправительственных организаций с зарубежным финансированием, а также аффилированных с фондом Джорджа Сороса.

Советник экс-президента Игоря Додона Эрнест Варданян заявил, что Санду открыто подрывает национальную безопасность страны, поскольку члены ВСБ имеют доступ к гостайне.

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что Санду продолжает открыто «сливать» молдавское государство и его институты власти Джорджу Соросу.

Ранее сообщалось, что Санду пробует решить вопрос с Приднестровьем в Брюсселе.