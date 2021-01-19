Санду пробует решить вопрос с Приднестровьем в Брюсселе
19 января 2021, 16:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Майя Санду встретилась в Брюсселе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Отдельной темой консультаций стал обмен мнениями о вариантах политического решения Приднестровского конфликта.
По словам Борреля, ЕС подтверждает свою приверженность к мирному, всеобъемлющему и устойчивому процессу урегулирования в рамках процесса «5+2», где ОБСЕ, Россия, Украина - посредники в переговорах ПМР и Молдавии, Евросоюз и США - наблюдатели.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон посоветовал Санду быть внимательнее в заявлениях о Приднестровье.
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