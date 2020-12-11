Додон посоветовал Санду быть внимательнее в заявлениях о Приднестровье
11 декабря 2020, 15:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Действующий президент Молдавии Игорь Додон рекомендовал своему приемнику Майе Санду быть внимательнее в своих заявлениях о ситуации в Приднестровском регионе.
Он отметил, что недавнее высказывание Санду с требованием о выводе российских миротворцев из региона, вызвало резкую реакцию в обществе, поэтому в заявлениях нужно быть осторожнее.
«Санду разобралась и уже знает, что такое оперативная группа российских войск ОГРВ, знает, что такое миротворец. Это разные вещи. Военные в Приднестровье – это две разные составляющие», — заявил Додон.
Он пояснил, что ОГРВ охраняют боеприпасы, оставшиеся после развала Союза, а миротворцы – это и россияне, и молдаване, и ОБСЕ.
Ранее Додон заявил, что Санду не выгодно отправлять правительство Молдавии в отставку.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.