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Додон посоветовал Санду быть внимательнее в заявлениях о Приднестровье

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон посоветовал Санду быть внимательнее в заявлениях о Приднестровье
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Действующий президент Молдавии Игорь Додон рекомендовал своему приемнику Майе Санду быть внимательнее в своих заявлениях о ситуации в Приднестровском регионе.

Он отметил, что недавнее высказывание Санду с требованием о выводе российских миротворцев из региона, вызвало резкую реакцию в обществе, поэтому в заявлениях нужно быть осторожнее.

«Санду разобралась и уже знает, что такое оперативная группа российских войск ОГРВ, знает, что такое миротворец. Это разные вещи. Военные в Приднестровье – это две разные составляющие», — заявил Додон.

Он пояснил, что ОГРВ охраняют боеприпасы, оставшиеся после развала Союза, а миротворцы – это и россияне, и молдаване, и ОБСЕ.

Ранее Додон заявил, что Санду не выгодно отправлять правительство Молдавии в отставку.

ДВа

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