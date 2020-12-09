Додон считает, что Санду не выгодно отправлять правительство Молдавии в отставку

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9 декабря 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что его приемник на посту главы государства Майя Санду не хочет отставки правительства Иона Кику.

По его словам, это позволит в дальнейшем сторонникам Санду обвинять действующий кабмин во всех своих неудачах, а сама Майя Санду «хочет сидеть в кресле президента и каждый день делать заявления, как плохо там или там».

«Майе Санду и представителям ее партии не выгодно отправлять правительство Кику в отставку. Они боятся брать на себя ответственность и хотят только критиковать», – заявил Додон.

Ранее сообщалось, что Додон пригласил Санду обсудить досрочные выборы в парламент.