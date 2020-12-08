Додон пригласил Санду обсудить досрочные выборы в парламент
8 декабря 2020, 22:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Действующий президент Молдавии Игорь Додон отклонил требование оппозиции отправить в отставку правительство Иона Кику, чтобы добиться роспуска нынешнего состава парламента.
Он отметил, что решение о досрочных выборах должно быть принято в ходе переговоров между Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партии действия и солидарности во главе с Майей Санду.
Президент Молдавии заявил, что необходимо «согласовать дату досрочных выборов и совместные действия на этот счет», а также добавил, что ПСРМ «сделает все, чтобы досрочные выборы прошли осенью 2021 года».
Ранее Додон утвердил решение парламента Молдавии о выводе спецслужб из подчинения главе государства.
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