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Додон утвердил решение парламента Молдавии о выводе спецслужб из подчинения главе государства

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Додон утвердил решение парламента Молдавии о выводе спецслужб из подчинения главе государства
Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Служба информации и безопасности Молдавии выведена из подчинения президенту.

Решение парламента по этому вопросу утвердил действующий президент Молдавии Игорь Додон. Пресс-секретарь президента Кармена Стерпу подтвердила подписание документа, отметив, что «президент промульгировал это решение парламента».

Ранее сообщалось, что избранный президент Молдавии Санду продолжает бороться за сохранение контроля над службой безопасности Молдавии.

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