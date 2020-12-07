Санду продолжает бороться за сохранение контроля над службой безопасности Молдавии
7 декабря 2020, 20:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Конституционный суд Молдавии приостановил действие принятых поправок в закон о службе информации и безопасности (СИБ).
Основанием для этого послужил запрос депутата партии «Действие и солидарность» Сергея Литвиненко. Фракция ПДС в парламенте считает, что голосование за этот, как и ряд других законопроектов внесенных социалистами, было проведено с нарушением регламента.
Как отметили в суде, решение было принято «чтобы избежать предрассудков и негативных последствий для конституционного строя», однако эксперты утверждают, что такое решение не могло быть принято без участия нового президента Молдавии Майи Санду, которая пригрозила уличными протестами, если ее ограничат в полномочиях.
Действие поправок приостановлено до тех пор, пока КС не примет окончательное решение. Таким образом, СИБ пока что не вернулась под контроль парламента.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.