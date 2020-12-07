Санду продолжает бороться за сохранение контроля над службой безопасности Молдавии

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7 декабря 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Конституционный суд Молдавии приостановил действие принятых поправок в закон о службе информации и безопасности (СИБ).

Основанием для этого послужил запрос депутата партии «Действие и солидарность» Сергея Литвиненко. Фракция ПДС в парламенте считает, что голосование за этот, как и ряд других законопроектов внесенных социалистами, было проведено с нарушением регламента.

Как отметили в суде, решение было принято «чтобы избежать предрассудков и негативных последствий для конституционного строя», однако эксперты утверждают, что такое решение не могло быть принято без участия нового президента Молдавии Майи Санду, которая пригрозила уличными протестами, если ее ограничат в полномочиях.

Действие поправок приостановлено до тех пор, пока КС не примет окончательное решение. Таким образом, СИБ пока что не вернулась под контроль парламента.