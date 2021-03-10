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Санду считает, что для индексации пенсий в Молдавии хватит и одного раза в год

, 18:10 Источник: eadaily.com

Санду считает, что для индексации пенсий в Молдавии хватит и одного раза в год
Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии.

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что внесла в парламент предложение вернуться к индексации пенсий один раз в год.

По ее словам, переход на индексацию пенсий дважды в год, продвинутый социалистами в феврале 2020 года, сказывается на пенсионерах.

«После позорной индексации на 1% в октябре 2020 года пенсии вообще не будут индексироваться в апреле этого года. Эту ошибку нужно срочно исправить», – заявила Санду.

Ранее сообщалось, что Санду решила не отдавать президентскую резиденцию, как обещала на выборах.

ДВа

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